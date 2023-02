Boerderij in Achtmaal vliegt in brand

Fusie van openbare scholen Breda en Et­ten-Leur: ‘De kinderen in de klas gaan beter onderwijs krijgen’

BREDA/ETTEN-LEUR - De openbare basisscholen in Breda en Etten-Leur vallen vanaf 1 januari onder hetzelfde bestuur: Markant-Leersaam. Bestuurder Johan van Knijff: ,,We houden zo meer geld over om te investeren in goed onderwijs.”