Boer Baarle-Nassau hoort vanmiddag strafeis voor de speedfabriek in zijn schuur

Het drugslab in het buitengebied van Baarle-Nassau werd ontdekt nadat de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het dorp op tilt was geslagen. Geloosd drugsafval was daarvan de oorzaak. Recherchewerk leidde de politie naar kalverboer Wilco de F.

Pistool

Die verklaarde dat hij de schuur had verhuurd aan iemand die hij in het ziekenhuis had leren kennen. Toen hij later -naar eigen zeggen in het najaar van 2016- begreep dat er drugs werden gemaakt in zijn loods, wilde hij naar de politie stappen, maar onder dreiging van een pistool zou hij daar vanaf hebben gezien.