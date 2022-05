Boemeldonckse bouwers maken eindsprint voor carnaval met Pinksteren: ‘Net als elk jaar loopt het schema uit’

In Prinsenbeek, Boemeldonck, staat de vanwege corona afgelaste carnavalsoptocht gepland voor 5 juni, het weekend van Pinksteren. Het is een lokaal cliché maar als er iets in Prinsenbeek georganiseerd wordt, dan is het druk. Zo ook deze eerste mei. Mensen fietsen langs de zeven deelnemende bouwhallen op elektrische fiets, met een bakfiets vol kids of op de zuipfiets met een biertje erbij. In elke bouwhal klinkt muziek en op elke locatie is een kopje koffie, wat fris of een pilsje te krijgen.