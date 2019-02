Boemeldoncker uitgereikt aan Janes Otto

Otto heeft als kunstenaar een grote bijdrage geleverd aan de BAK van Boemeldonck. Hij is medeontwerper van het kunstwerk De Polonaise dat in 2011 op het plein voor De Drie Linden is geplaatst. Daarnaast heeft hij jarenlang prijzen voor de optochten van Boemeldonck en vele cadeaus ontworpen en gemaakt. Ook andere Bekenaren vinden hem voor maken van diverse trofeeën.

De Beekenaar is initiatiefnemer en organisator van de Overbosloop. Hij is actief bij gymvereniging de Samensprong en initiatiefnemer van de heren trimgroep en vanaf 2001 ook de dames gymgroep.

Ook is Otto Ambassadeur van ‘Brandveilig wonen’ en is hij actief in het Beeks evenementenoverleg. In 2011 heeft Janes Otto een koninklijke onderscheiding ontvangen en is hij lid in de orde van Oranje Nassau.