Boemeldonck geeft ‘nieuwe impuls’ aan Liedjesfestival

Zieke Frans Timmermans zegt bezoek aan vrijheids­vie­ring Breda af

10:29 BREDA - Frans Timmermans komt vandaag niet naar viering van 75 jaar vrijheid in Breda. De eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie is ziek. Timmermans zou het eerste exemplaar van het boek ‘Held zonder vaderland’ in ontvangst nemen in de Waalse kerk.