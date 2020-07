Boem, en dat was het dan. Veel bekijks, weinig spektakel bij explosie vliegtuigbom in Prinsenbeek

videoPRINSENBEEK - Een doffe dreun, een schokgolf onder je voeten, een hoop stof en wat ‘aaaah’s’ van de toeschouwers en dat was het. Een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is vrijdagmiddag bij Prinsenbeek gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Wie op spektakel had gerekend, kwam wat bedrogen uit. In die zin kregen de thuisblijvers gelijk, zoals dat heet.

De bom was enkele weken geleden door Staatsbosbeheer gevonden in de Weimerenpolder. Dat gebied wordt de komende tijd omgevormd tot een natuurgebied met waterplassen en moeras.

,,Daarvoor moesten we eerst archeologisch onderzoek uitvoeren en kijken of er geen explosieven in de bodem zaten”, legt Jeroen van Leijsen van Staatsbosbeheer uit. ,,We vonden acht kleine bommen ter grootte van een thermosfles, een stuk rupsband van een Shermantank en deze Duitse ‘zware jongen’.”

Van Leijsen vervolgt: ,,We weten niet in welk oorlogsjaar hij hier is afgeworpen. Hij weegt zo’n 500 kilo en was voor ons te groot om te vervoeren. Bovendien zouden we kunnen wegzakken in de veengrond. Daarom brengt de EOD, de Explosieven Opruimingsdienst, hem hier tot ontploffing. We groeven een gleuf om de bom heen die we vulden met zand, en op de bom stortten we 700 kuub zand.”

Daardoor is gevaar voor schade door scherven uitgebannen. Staatsbosbeheer en de gemeente brachten de omwonenden in kennis en zorgden er voor dat vee op grotere afstand stond. Het waterschap bracht het grondwaterpeil naar beneden en daarmee was alles klaar voor de ontploffing.

Boem, en dat was het dan

Zo’n dertig mensen waren daar vrijdagmiddag getuige van, voornamelijk EOD’ers, medewerkers van de gemeente en Staatsbosbeheer, en pers. Op het laatste moment besloot de gemeente om ook andere belangstellenden toe te laten.

Vanaf een dijk op een dikke 200 meter afstand kon iedereen het moment van de knal afwachten. Om kwart over twee was het zover. Een officier van de EOD legde omstandig de procedure uit (“we tellen terug vanaf drie en op de denkbeeldige nul gaat de knop naar beneden”), boem, en dat was het dan.

