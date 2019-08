Boelhouwer: 'Brabant heeft ook drugscriminelen, maar voor Amsterdam moet alles wijken’

Nieuwe bevelheb­ber voor landmacht geïnstal­leerd in Breda

16:28 BREDA - Luitenant-generaal Martin Wijnen is woensdag tijdens een ceremonie bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda aangetreden als nieuwe bevelhebber van de Koninklijke Landmacht. Hij neemt het stokje over van luitenant-generaal Leo Beulen die met pensioen gaat.