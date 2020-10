Boekendonck in 5 jaar tijd van idee naar begrip

Plafondhoge kasten vol romans, een hoek met kinderboeken en een kast vol themaboeken over zaken als tuinieren en koken. Dit is geen boekenwinkel of bibliotheek. Prinsenbeek heeft Boekendonck, een plek waar lezen en ontmoeten samengaan.

Quote We kunnen op deze nieuwe locatie beter verbinding maken met het dorp Lucie Rijsdijk, voorzitter van vereniging Boekendonck PRINSENBEEK – Een jaar geleden nog zat Boekendonck in een ruimte van 4 bij 4 meter in woonzorgcentrum Hagedonk. Sinds januari huist de voorziening in een ruimte in het voormalige gemeentehuis, waar het concept beter tot zijn recht komt. Met gezellige zitjes voor een praatje en een kop koffie.

Lucie Rijsdijk, voorzitter van de vereniging die Boekendonck bestiert: ,,Dit hoort ook bij het woonzorgcentrum, maar de ruimte is veel groter. En we hebben nu een eigen ingang. Daardoor kunnen we beter verbinding maken met het dorp. We willen een plek van ontmoeting zijn.”

Verdwijnen bieb

Quote We krijgen voldoende donaties binnen om de collectie regelmatig te updaten Laura van Opstal, vrijwilligster bij Boekendonck Boekendonck ontstond in 2015, nadat de bibliotheek bekendmaakte uit het dorp te verdwijnen. De initiatiefnemers bedachten een verhaal bij een oude boekenkist, die ze op verschillende locaties in het dorp plaatsten om boeken in de zamelen voor een eigen boekenuitleen. Met succes, er kwamen volop donaties binnen. Op 17 oktober 2015 was Boekendonck een feit.

Gestaag groeide de bekendheid. Mede omdat de vereniging een samenwerking was aangegaan met de bibliotheek in Breda, als ophaal- en inleverpunt. Laura van Opstal: ,,Die combinatie werkt perfect. Het trekt mensen die graag lezen, zij snuffelen meteen door onze collectie.” Die collectie wordt geregeld geüpdatet. ,,We krijgen voldoende donaties binnen en zien welke boeken populair zijn en welke niet. Zo passen we de collectie aan op de vraag.”

Eerste lustrum

Inmiddels bestaat de voorziening 5 jaar, reden voor een feestje. Maar dat komt er vanwege corona niet. Wel is er het boekje Boekendonck, een verhaal apart, geschreven door vrijwilligster Marjan van der Laken. ,,Het is niet los verkrijgbaar, maar bedoeld als cadeautje. Voor wie ‘vriend van Boekendonck’ wordt.”