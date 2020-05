Boeken zijn bij Ruilboek slechts de aanleiding voor een hoger doel

ULVENHOUT - Het verdwijnen van de bibliotheek in Ulvenhout was vijf jaar geleden de aanleiding voor het oprichting van stichting Ruilboek. Het concept staat een half decennium later als een huis: boeken zijn de aanleiding voor een hoger doel.

Corona, het is een lastige tijd voor de doelgroep die Ruilboek voor ogen heeft: zelfstandig wonende ouderen. Op dinsdag- en vrijdagmiddag kunnen ze er nog terecht voor boeken. Maar voor de sociale functie is helaas geen ruimte. Terwijl die juist het doel vormt.

,,Mensen zijn belangrijker dan boeken. Die zijn alleen maar de aanleiding voor wat we doet", zegt bestuurslid Ineke Nous. ,,Ruilboek is zo laagdrempelig mogelijk. Je hoeft niet te zeggen wie je bent, als je dat niet wilt, maar er zijn bijna altijd vrijwilligers met wie je een praatje kunt maken. Die schenken een kopje koffie of thee voor je, en je bepaalt zelf wat je daar voor overhebt.”

Oude bankgebouw

Stichting Ruilboek begon vijf jaar geleden door het verdwijnen van de bibliotheek in Ulvenhout. ,,Dat is een vitale functie voor ons, met name voor de ouderen”, zegt Johan Mulders. Met Nous en vier anderen vormt hij sinds het begin het bestuur. ,,Je kunt ouderen wel stimuleren om langer zelfstandig te blijven wonen, maar dan moeten er ook wel voorzieningen zijn. Dus hebben we Ruilboek opgezet, eerst in het oude bankgebouw.”

Quote Vind je iets van je gading, dan neem je het mee. Je hoeft geen lid te worden, we voeren geen administra­tie Ineke Nous

Na twee jaar verhuisde Ruilboek naar de Pekhoeve, waar het nu een aparte ruimte heeft. En boeken mogen dan niet meer dan de aanleiding voor alles zijn, er staan zo’n 1.300 titels. Nous: ,,We selecteren ze zorgvuldig, op kwaliteit. Zowel wat betreft inhoud als uiterlijk. Hier staan geen ouwe flutboeken vol met gekras of vlekken. Vind je iets van je gading, dan neem je het mee. Je hoeft geen lid te worden, we voeren geen administratie. We registreren niks, en vertrouwen er op dat de boeken weer terugkomen. En dat gaat heel goed.”

Twee keer zo hoog

Wat Ruilboek wel bijhoudt, is de eigen boekhouding. De stichting krijgt bijdragen van bedrijven en van het Ulvenhoutse cultuurfonds ‘t Hofflandt. Ook de bezoekers worden geturfd. Zo goed mogelijk, want er is ongeveer de helft van de tijd iemand aanwezig om dat bij te houden. Vorig jaar waren er 2.125 geregistreerde bezoekers, dus het echte aantal ligt misschien wel twee keer zo hoog.