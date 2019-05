Boek windt er geen doekjes om: braaf Breda mist rauwheid

Voor wie is Spring Breda! gemaakt? Voor iedereen die een beetje geïnteresseerd is in de toekomst van Breda, zeggen de makers. Die toekomst gaat verder dan vrolijke mensen die dartel op een elektrische stepje door groene parken zoeven of in een sloep de Nieuwe Mark afzakken, zwaaiend naar hun geslaagde vrienden die op het terras langs de waterkant genieten van een ambachtelijke gebrouwen hipsterbiertje. Dat is het beeld dat projectontwikkelaars en gemeente graag laten zien.