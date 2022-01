Boek rond ‘seks’agent uit Ulvenhout kan na uitspraak Raad van State definitief dicht

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een procedure tussen één van zijn slachtoffers en het politiekorps Zeeland West-Brabant waar de wijkagent destijds in dienst was. De jonge vrouw wilde weten welke privacygevoelige informatie over haar in relatie tot de wijkagent destijds is ingezien door mensen buiten het politieapparaat, zoals hulpverleners en externe adviseurs.