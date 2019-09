Boek over Zandberg brengt de Tweede Wereldoorlog dichterbij

Bovenmatig geïnteresseerd in geschiedenis was de voormalige onderwijzeres en gemeente-ambtenaar nou ook weer niet. Toch ging ze vorig jaar spitten in het oorlogsverleden van haar woonomgeving. “Dat komt mede door een oud-collega van me, Jacques Jespers. Hij houdt zich nadrukkelijk bezig met de geschiedenis van Breda. Hij kwam bij ons langs met wat stukken, die betrekking hadden op Zandberg. Over de inkwartiering van Duitse militairen, met name in de Zandberglaan. Over de verstopte klok van de Sacramentskerk en andere dingen. Daarmee was mijn interesse gewekt.”