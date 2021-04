Boek over Ulvenhoutse Engelandvaarder en oorlogsheld Janus Heijblom maakt de cirkel rond

Verslaafde Bredanaar Jimmy liep in vijf proeftij­den tegelijk en ‘moet al zijn straffen uitzitten’

12 april BREDA – Jimmy is 35 en komt uit Breda. Jimmy is verslaafd aan drugs en dat moet ergens van worden betaald. Daarom steelt hij. Jimmy steelt zelfs heel veel. In de afgelopen vier jaar werd hij minstens vijf keer veroordeeld. En over twee weken volgt ongetwijfeld de zesde, want opnieuw werd hij gepakt.