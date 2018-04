Boek 'Avondje NAC' van Sjoerd Mossou verfilmd: première in mei

BREDA - Interviews, historische beelden en opnames die in Breda zijn gemaakt tijdens de laatste editie van NAC-Feyenoord. Dat zijn de ingrediënten van de documentaire 'Avondje NAC', die in mei in première gaat. De rode draad in de film vormt het gelijknamige boek van voetbaljournalist Sjoerd Mossou.

Het boek van Mossou kwam in 2012 uit en was een groot succes. Productiebedrijf GIG heeft het boek gebruikt als basis voor de documentaire die door FOX Sports wordt uitgezonden en een voorpremière krijgt in café De Bommel in Breda.

,,Het is geen letterlijke verfilming van het boek. Maar passages uit het boek worden gebruikt als overgang van het ene thema naar het andere, als een voice-over. Ik ben zeg maar de verteller," aldus Mossou, die voor het AD werkt en wiens artikelen ook in BN DeStem verschijnen.

Rituelen

In de film, geregisseerd door Ariënne Dozeman, komt de betekenis van het Avondje NAC in meest brede zin aan bod, dus zowel de wedstrijden als de sfeer op de tribune én in de stad. ,,Er komen specifieke wedstrijden aan bod, maar het gaat ook over de rituelen, de bierconsumptie en het culturele aspect rond het avondje," aldus Mossou.

Naast beelden van wedstrijden en foto's van onder anderen Johan van Gurp en Marco Magielse, zijn er interviews te zien met oud-trainer Bos Maaskant, oud-voetballer Pierre van Hooijdonk en oud-secretaris Eugene Lemmens. De laatste haalde in 1975 de lichtmasten naar Breda voor het stadion aan de Beatrixstraat en stond daarmee aan de basis van het avondje NAC.

Mazzel

De makers van de documentaire hebben ook actuele beelden opgenomen. Dat gebeurde op 3 maart in Breda, uitgerekend de dag dat NAC met 2-1 van Feyenoord won. ,,Daar hebben we enorme mazzel mee gehad. Dat heeft prachtig materiaal opgeleverd. Er is toen van drie uur 's middags tot één uur 's nachts gefilmd. In het stadion maar ook in kroegen als de Bommel en het Stammeneke," aldus Mossou.