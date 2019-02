Bodycam voor elke Bredase boa

“Geweld tegen hulpverleners is een terugkerend fenomeen”, zegt wethouder Greetje Bos. “We hebben er helaas mee te maken. Maar we willen wel dat onze mensen die met hun voeten in de klei staan goed getraind zijn en daarnaast voldoende toegerust zijn op het werk dat ze moeten doen. Een bodycam is daarbij een goede aanvulling.”

Fysiek geweld

Boa’s hebben regelmatig te maken met incidenten, variërend van verbaal tot soms fysiek geweld. Om de veiligheid te vergroten startte de gemeente in het voorjaar van 2018 met een bodycam-proef. Zes boa’s werden ermee uitgerust. Volgens Bos zorgen de mini-camera’s ook voor een ‘de-escalerende werking’ in bepaalde situaties. “En het kan ook - als het een keer misgaat - een middel zijn in de bewijsvoering.” Boa’s hebben gedurende de pilotperiode 78 keer melding gedaan van agressie. Hiervan waren 25 situaties waarbij een bodycam aanwezig was.

Aangiftes

Bos geeft aan dat in 2018 in totaal 86 keer melding is gedaan van agressie tegen boa’s, wat tot elf aangiftes heeft geleid. Het jaar daarvoor ging het nog om veertig meldingen. De toename is volgens de wethouder deels toe te schrijven aan het feit dat er meer boa’s bij zijn gekomen. “Dan krijg je automatisch meer meldingen. Bovendien zijn hun taken deels gewijzigd. Er worden nu ook nachtdiensten gedraaid. Er is toezicht geweest bij de Galderse Meren, waar afgelopen zomer wat problematische situaties zijn geweest.”

Geweldsmonopolie