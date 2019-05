Bobby's Boat blaast 'Spinola’ nieuw leven in

BREDA - Het is nog steeds dezelfde klipper, maar met name het interieur van Bobby's Boat wijkt helemaal af van de Spinola-bar die er voorheen in zat. Bovendien is er een groot terras bijgekomen. Donderdag is het drijvende café in het Spanjaardsgat in Breda voorzichtig van start gegaan en vrijdag begint het officiële openingsweekend.

De opknapbeurt van de uit 1916 stammende boot heeft bijna een jaar geduurd. Vorig jaar namen de Helmondse ondernemers Geert Blenckers en Jeroen van Schijndel de boot over, die toen al 47 jaar in het Spanjaardsgat dienst deed als café onder de naam Spinola. De boot kreeg een opknapbeurt - nieuwe onderkant, nieuwe vloer - bij een scheepswerf in Maasbracht en keerde in januari weer terug in Breda.

Raampjes

De afgelopen maanden is het interieur aangepakt, met een nieuwe bar en een zithoek op de plek waar vroeger de dj-booth stond. Ook zijn er raampjes in gekomen, waardoor het niet meer het donkere café van weleer is. Buiten is op de kade een groot terras gemaakt en op een overkapping boven de boot is een kleiner, tweede terras gecreëerd. “Binnenkort met het jazzfestival en de Spanjaardsgatconcerten ligt er weer een ponton in het water en heb je vanaf ons terras een prachtig uitzicht op de activiteiten”, zegt Blenckers.

Gin-varianten

Bobby's Boat - niet te verwarren met restaurant Bobbi's Bar in de Gasthuyspoort - profileert zich vooral als café. Er is een uitgebreide drankenkaart waarop met name de vele gin-varianten opvallen. Maar er zijn ook veel hapjes te krijgen volgens het shared-platter-concept. “Als je hier iets komt drinken, hoef je in principe niet meer weg om nog ergens te gaan eten,” aldus Blenckers.

Bobby's Boat mikt op een breed publiek en is zeven dagen per week geopend.

Bobby's Boat heeft een terras op de kade en op een overkapping boven de boot.