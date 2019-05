Bobbi’s Bar in Breda: het beste uit diverse keukens

Bobbi’s Bar zit bomvol als we aankomen bij de Gasthuyspoort. En dat voor een donderdagavond. Gelukkig hebben we gereserveerd. Een Engels sprekende jongeman brengt ons naar onze tafel. De zaak is schitterend. De houten vloer wordt afgewisseld met mozaïektegeltjes. Vele gloeilampen zorgen voor sfeervolle verlichting. Bovenin de bar hangen spreuken als ‘Everything you can imagine is real’.