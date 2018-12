Boa's in Breda krijgen vuurwerkbril en geluidsbescherming

BREDA - De 32 boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) in Breda worden met Oud en Nieuw uitgerust met een vuurwerkbril en geluidsbescherming. De boa's zijn sinds maart dit jaar al ‘versterkt’ met bodycams, cameraatjes op de jas.

De kans is groot dat de boa's de beschikking houden over de tien bodycams, laat een woordvoerster van de gemeente weten. ,,De proef met de bodycams is afgerond en wordt nu geëvalueerd. De boa’s dragen de bodycams gewoon door, ook tijdens Oud en Nieuw. Ze dragen positief bij aan het veiligheidsgevoel.” Daar komt met de jaarwisseling nu de extra bescherming van een vuurwerkbril en gehoorbescherming bij.

Over uitbreiding van de uitrusting met wapenstok en pepperspray, waar recent de Boa Bond op aandrong: ,,Die beslissing is aan het Openbaar Ministerie. Dit kan dus niet door gemeenten zelf worden beslist. Wel proberen we vanuit Breda de landelijke discussie over de uitrusting van de boa’s samen met andere gemeenten te beïnvloeden.”

‘Zeer wenselijk’

In juni dit jaar lieten B en W nog weten op vragen van de VVD het ‘zeer wenselijk’ te vinden als de boa’s weer, net als vroeger, over een wapenstok kunnen beschikken. Boa’s krijgen met enige regelmaat met agressie te maken. Het gaat om tientallen incidenten per jaar, die nogal eens leiden tot meldingen bij de politie en aangiftes.

De uitrusting is jaren geleden ‘uitgekleed’ om het geweldsmonopolie, zoals dat heet, meer bij de politie te leggen. De Boa Bond heeft de discussie afgelopen week weer aangezwengeld, de bond kijkt met name naar Amsterdam. Bij de vorige jaarwisseling werden daar enkele boa’s bedreigd en mishandeld. Voor een veilige handhaving van het vuurwerkverbod roept de bond op tot extra uitrusting.

Vuurwerkvrije zones

In Breda zijn geen vuurwerkvrije zones ingericht. B en W hebben wel het voornemen om bij de volgende jaarwisseling dergelijke zones te maken, en dan op kwetsbare plekken, zoals bij zorgcentra. Mogelijk wordt het stapcentrum ook vuurwerkvrij gemaakt en krijgt de stad een vuurwerkshow op een centrale plek. De bodycams, waar de boa's in Breda zich sterk voor maken en die vooral ook worden ingezet voor preventie en de-escalatie, worden in een paar grote steden gebruikt. Ook de politie, de NS en vervoersbedrijf Rotterdam hebben ‘cams’.