Boa's gaan boetes uitschrijven in het bos

1) Loslopende honden kunnen het ineens op hun heupen krijgen en achter een konijn, ree of vos aanschieten. Reeën, vossen en andere dieren hebben geen notie van leeftijd of formaat van een hond en sprinten er in blinde paniek vandoor. Een hek, stuk prikkeldraad of weg kan hen daarbij fataal worden. De boete voor een loslopende hond - buiten de aangewezen losloopvelden - bedraagt inclusief administratiekosten € 104,-.



2) Niet alle vogels bouwen hun nest in bomen. De houtsnip broedt op de grond. Een kievit, grutto of veldleeuwerik zit verborgen in het open veld. Blijf om die reden op de aangewezen paden.



3) Niet iedereen is zich er van bewust dat het dumpen van tuinresten of vijverafval - waar zich zaden of sporen van exoten in kunnen bevinden - kan desastreuze gevolgen hebben voor de lokale flora. Japanse duizendknoop verwijderen uit een tuin is een behoorlijk gedoe. Uit een bos lopen de kosten op tot in de duizenden euro's.