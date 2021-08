BO Diversity: ‘Getuigen van straatintimidatie steken te weinig de helpende hand toe’

Breda weer decor van nieuwe Nederland­se dramaserie: ‘Toch anders dan in Tilburg’

5 augustus BREDA - Elk voorwerp van ná de jaren ’40 van de vorige eeuw is afgedekt of verwijderd. Niets mag herinneren aan het jaar 2021. Vanwege ‘geheime’ opnames voor de dramaserie De Stamhouder gaan theater De Avenue en Huize Joosen in Breda voor een dag 75 jaar terug in de tijd.