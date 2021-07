BMW vliegt al rijdend in brand in Breda

Luuk (24) zet als drag queen een masker af: ‘Emily is een verleng­stuk van mezelf’

21 juli BREDA - Luuk van de Ven (24) uit Breda is een kunstenaar met een aangrijpend verhaal. Als drag-personage Emily Salvia zingt die in een serie videoclips over verkrachting. Gebaseerd op een eigen ervaring.