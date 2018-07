Bluspak krijgt een nieuw leven

TERHEIJDEN - Janine Nieuwkoop verandert oma's oude jassen in hippe tassen en een bluspak tovert ze met gemak om tot reistas of barbecueschort.

Janine Nieuwkoop (52) van Remade Industry uit Terheijden won de challenge 'hergebruik uitrukkleding brandweer' die werd uitgeschreven door de rijksoverheid, het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid), Defensie en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Nederland.

,,We mogen met 350 bluspakken aan de slag, gaaf hè'', glundert Nieuwkoop. Met de challenge zochten de partijen naar een manier om meerwaarde creëren voor afgeschreven uitrukpakken. Die uitdaging greep Nieuwkoop met beide handen aan, want zij maakt al sinds 2016 tassen en barbecue schorten van oude bluspakken: ,,Dat is bij toeval zo begonnen: De vader van een bekende nam afscheid bij de brandweer. Zij vroeg me toen om een mooie tas van zijn bluspak te maken'', vertelt Nieuwkoop. ,,Toen we foto's van die tas op Facebook plaatsten, kregen we veel positieve reacties. Tegenwoordig krijg ik 3 à 4 aanvragen per week.''

Herinnering

Nieuwkoop startte haar bedrijf Remade Industry dat ze in 2016. Ze maakt nieuwe artikelen van bestaande materialen die hun oorspronkelijke doel verloren hebben. ,,Vaak gaat het om spullen met een herinnering, die mensen niet weg willen gooien maar ook niet meer gebruiken'', aldus Nieuwkoop.

In de afgelopen jaren heeft ze zo van tassen, jassen, stola's en T-shirts al knuffels, kussens, reis- en toilettassen gemaakt voor zowel particulieren als bedrijven. Veel van het ontwerp- en naaiwerk doet ze zelf in haar atelier aan huis, maar de brandweertassen worden gemaakt in Het Naaiatelier in Breda door mensen met een arbeidsbeperking. ,,Het team bestaat voornamelijk uit herintreders. Zo is er een jongen uit Afghanistan die daar al kleermaker was maar naar Nederland is gevlucht. Geweldig dat hij zijn talent hier kan benutten.''

Quote Het barbe­queschort gemaakt van een bluspak. Veiliger kun je het niet krijgen! Janine Nieuwkoop

Motorongeluk

Een van de bestellingen die haar het meest is bijgebleven, is die van een moeder wiens man door een motorongeluk om het leven kwam. Zij vroeg Nieuwkoop om van zijn leren motorpak twee tassen voor haar dochters te maken. ,,Toen ze die ophaalden was dat emotioneel, maar ook mooi om te zien dat zij er zo blij mee waren. Dat vind ik het mooist aan mijn werk: mensen blij maken.''