Bloemrijke lessen op Zundertse Corso Academie

ZUNDERT Het is een soort kweekvijver voor het Zundertse corso: de Corso Academie. Eens in de drie jaar vindt die plaats. Binnenkort start de inschrijving voor het komende ‘schooljaar’.

Een corsowagen ontwerpen moeilijk? Nou en of. Er komt heel wat bij kijken. Want kom maar eens op een origineel idee. En vang dat vervolgens in een gelikte maquette. Trouwens wie zegt dat jouw superplan in de smaak valt bij een buurtschap? Dat vergt een kekke presentatie. Zo stuit een ontwerper ongemerkt op meer obstakels dan hij vooraf misschien had bedacht.

Precies om die reden, bedacht een clubje ‘oude corso-rotten’ zo’n vijftien jaar geleden de Corso Academie. ,,Achterliggend idee was om onze ervaring over te dragen aan beginnende ontwerpers. Om met onze kennis anderen te helpen”, zegt Johan van Trijp die, als ervaren ontwerper, destijds één van de initiatiefnemers van de Corso-Academie was.

De docenten? ,,Dat zijn wij zelf, de ontwerpers. Jong en oud. Maar ook anderen. Tekenaars bijvoorbeeld.” Bovendien: ,,Bieden we zaken als moderne kunst. Om breder te leren kijken.” Zo kan het corso naar een nog hoger plan worden getild.

Want: ,,De Corso Academie richt zich met name op het creatieve deel. Niet zo zeer op het praktische lassen, het bouwen.” Dat wordt wel in de corsotenten geleerd. ,,Bij ons leer je hoe je op ideeën komt, hoe die verder worden vormgegeven. Over leiding geven en ga zo maar door.” Afgesloten: ,,Met een presentatie voor ‘Het Buurtschap’. Wie het beste uit de bus komt krijgt de Gouden Dahlia.”

De Corso Academie vond inmiddels vier keer plaats. Zo’n zeventig deelnemers waren er. Van wie een enkeling uitviel. Daar tegenover staan weer ‘oud-studenten’ als Erwin Braspenning, Bart Goedschalckx en Eefje Goos. Jonge ontwerpers die allemaal al eens in het team zaten van een winnende corsowagen.