Bloemencorso's strijden samen voor plekje op Unesco-lijst

Rolstoel­bil­jar­ters komen naar Breda voor NK

12:20 BREDA - Vluchtig rijden ze met hun rolstoel rondom de biljarttafel. En als ze er niet bij kunnen, wordt er een verlengstuk ingezet. In het buurthuis Geeren-Noord in Breda wordt in het weekend volop gerold, het NK rolstoelbiljart is daar namelijk zaterdag begonnen.