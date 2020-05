Bloemen of asperges in de container? Dat laat Bredanaar Frank Haagen niet gebeuren

Via het Instagram-account Breda Maakt Mij Blij kunnen Bredanaren asperges of een boeket pioenrozen kopen die anders in de container zouden eindigen. ,,In deze bijzondere tijd moeten we ons best doen voor elkaar”, zegt initiatiefnemer Haagen. De producten gaan per bestelling de deur uit en dat is niet zonder reden. ,,Dankzij de bestellingen kunnen wij precies aangeven bij de boer hoeveel pioenen en asperges we nodig hebben. Als we producten overhouden moeten we ze namelijk weggooien en dat is nu net wat we willen voorkomen.”