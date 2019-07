‘Bloembakken in Zundert temperen vaart nauwelijks’

ZUNDERT- Vrijdag reed op de Meirseweg in Zundert een auto tegen een bloembak. Dat was niet voor het eerst. Met de bakken probeert de gemeente Zundert in verschillende straten de snelheid uit het verkeer te halen. Maar werken ze? Hoe dan ook, na de zomer moet er een einde komen aan de hardrijders en verkeersdrukte op verschillende wegen in Zundert. Dan treedt het nieuwe gemeentelijk vervoersplan in werking.

Auto’s zoeven gehaast over de rechte stukken van de Burgemeester Manderslaan. De realtime snelheidsborden geven haast consequent in het rood hogere snelheden dan 30km per uur aan. De bloembakken die de snelheid moeten minderen doen maar kortstondig dienst; vlak na het passeren ervan gaat de voet weer op het gaspedaal. Op de iets verderop gelegen Meirseweg botsten al wagens tegen de bloembakken. Deze zijn inmiddels verwijderd. Maar hoe voorkom je anders dat auto’s hier zo hard rijden? Drempels zijn geen optie, want het Corso moet erdoor.

Noodklok

Kees Havermans luidde al vaker de noodklok in deze krant. ,,Er kwamen hier zo’n driehonderd auto’s per dag langs, dat zijn er een stuk meer geworden. En inderdaad: veelal te hard.” Bij de seniorenwoningen raast het verkeer hard door, ziet ook een bewoner die in de tuin aan het werken is. ,,Hoe je het oplost, weet ik niet. De bloembakken staan dusdanig dat je er als fietser moeilijk langskomt. Dus fiets ik vaak middendoor.” Wat ook tot gevaarlijke situaties leidt.

Een passerend echtpaar pleit voor drempels die eenvoudig weg te halen zijn. ,,Of flitsers. Bekeuren. Ik weet echt niet hoe je dit anders oplost, ze rijden hier echt hard.”

Molenstraat

De toename van het verkeer is te wijten aan de langdurige sluiting van de Molenstraat. Ook andere omliggende straten als de Veldstraat, Berkenring en Prinsenstraat hebben last van extra verkeersdrukte. Havermans noemt dit vooral ‘boodschappenverkeer’. ,,Er is een enorme toename aan Belgen, de boodschappen zijn hier kennelijk goedkoper”, vermoedt hij.

Volgens buurtbewoner Evert Jacobs van de Veldstraat denken de meeste passanten dat dit een 50 km-weg is. Automobilisten rijden soms zelfs met ruim 70 km. ,,Alleen aan het begin en het einde staat dat dit een 30 km-zone is. Er zijn hier nutteloze paaltjes weggezet, die eerder een gevaar opleveren, dan afremmen. De politie weigert te handhaven en wijst naar de gemeente. Die wijst terug.”