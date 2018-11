Bloedsporen in steeg nog zichtbaar na schietpartij drugspand Amerstraat: ‘Perfecte plek’

BREDA - Bloedspetters op de stoeptegels bij een portiekflat aan de Amerstraat herinneren deze zondagochtend nog aan het schietincident van de avond ervoor . Met een hogedrukspuit en een bezem veegt een buurtbewoner de laatste sporen weg. Hij weet: het was een flink plas bloed waar het slachtoffer in lag.

Wat er zaterdagavond rond 19.30 uur precies is gebeurd in de flat in de Bredase buurt Westeinde is ook omwonenden nog niet duidelijk. Niemand hoorde schoten, zelfs de meest directe buren niet. ,,Ik hoorde alleen flink wat gegil, en zag een vrouw wegrennen richting de trappen”, weet een van de buurtbewoners te vertellen. Anderen weer hoorden enkel de hulpkreet van een van de slachtoffers. Een demper op het schietwapen? Zou kunnen.

Een van die slachtoffers lag niet in of bij de woning op de eerste etage, maar beneden, in een steegje dat toegang geeft tot de berging. Een donker gangetje, waar het licht en soms wel, maar vaker niet doet. ,,Perfecte plek”, mompelt een van de bewoners die poolshoogte komt nemen. Daar moet hij op zijn buik in een plas bloed hebben gelegen, totdat de hulpdiensten kwamen. Althans, dat wil het verhaal hier in de buurt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Schietpartij aan de Amerstraat in Breda. Op de hoek van dit steegje zou het slachtoffer zaterdagnacht in een plas bloed hebben gelegen. © Tom Hayes

Een vriendelijk ‘goedendag’

De deur van de woning is afgesloten met een grote houten plaat, evenals de deur naar het berghok. De politie vond in het pand een grote hoeveelheid softdrugs. Niet iets waar de buren iets van merkten. Ze wisten niet wat zich achter de deuren afspeelde, maar de Poolse bewoner zei altijd vriendelijk goedendag als ze elkaar tegen het lijf liepen. Hij woonde er pas een paar maanden. Alleen? ,,Af en toe zagen we wel een dame.” Dat kan: volgens de politie stond zij ingeschreven op het adres.

Volledig scherm Schietpartij aan de Amerstraat in Breda. De woning waar de schietpartij plaatsvond is gesloten door de burgemeester. © Tom Hayes De buurt zag geen signalen dat het hier wel eens mis kon gaan. Natuurlijk, af en toe kwam er wel eens iemand langs. ,,Maar wij krijgen zelf ook regelmatig visite.” Met de naam in de krant? ,,Nee, nee. Dat moet je hier allemaal niet willen.” Bewoners zeggen liefst zo min mogelijk, maar in hun praten verhalen ze toch. Zo nu en dan is het wel eens raak in deze volksbuurt, ja. Een steekpartij aan de overkant van de straat bijvoorbeeld, ruim een jaar geleden. De dader werd vrijdag nog veroordeeld tot drie jaar cel en tbs.



En nu dit weer.

,,Ik schrik hiervan, het komt allemaal zo dichtbij”, zegt een van de flatbewoners. ,,Ik kom 's nachts sowieso liever niet meer buiten, draai de deur goed op slot.”

‘Hier valt niets meer te halen’

Die onrust zegt de Bredase burgemeester Paul Depla goed te begrijpen. Hij sloot het pand onmiddellijk om de openbare veiligheid de waarborgen. ,,Je weet niet wat je nog kunt verwachten”, legt Depla de maatregel uit. ,,Misschien komen ze wel terug om wraak te nemen. Die gedachte kan de buurt zorgen baren. Door het pand te sluiten willen we duidelijk maken dat hier niets meer te halen valt.”

Hoe lang het pand dicht blijft? ,,Dat ligt eraan hoe lang de dreiging erop zit, hoe lang het risico voor onveiligheid nog groot is.” Depla benadrukt dat de combinatie van wapengeweld en de vondst van drugs voor hem reden waren de flatwoning direct te sluiten. ,,We zijn in gesprek met de woningcorporatie, ook omdat we willen weten: wat voor rol speelt zo'n pand in het hele verhaal?”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Schietpartij aan de Amerstraat in Breda. De bloedspetters zijn nog zichtbaar op de stoeptegels. © Tom Hayes

Relatie met woonplaatsen

Bij de schietpartij raakten een 25-jarige man uit Oosterhout en een 26-jarige man uit Dordrecht gewond. Depla: ,,Ook al zoiets: de relatie met die woonplaatsen, hoe zit dat?” De vriendin van een van de slachtoffers is aangehouden, evenals de twee mannen zelf. Zij zijn nog altijd in het ziekenhuis en zullen worden verhoord zodra zij daar toe in staat zijn.

Naar de precieze toedracht van de schietpartij doet de politie nog onderzoek. De schoten in een café aan de Sluissingel in Breda, diezelfde nacht, lijken volgens bronnen los te staan van dit incident.