‘Blindentribune’ en prikkelarme zone tijdens Vuelta Breda: ‘Dit moet de norm zijn’

De prikkelarme zone is zo ingericht dat het voor mensen met autisme, maar bijvoorbeeld ook mensen met een niet aangeboren hersenletsel of epilepsie mogelijk is om van de sport te genieten. De groene reclamekaravaan en alle volgauto’s rijden hier over een strook van 600 meter zonder licht - en geluidssignalen. Omdat deze strook nog binnen de eerste vijftien kilometer van de wedstrijd ligt, zal er ook nog niet gekoerst worden.

Tribune voor blinden en slechtzienden

Nabij de finishplaats zal een tribune voor blinden en slechtzienden gerealiseerd worden. Zij kunnen de wedstrijd volgen via een commentator die heel precies en gedetailleerd beschrijft wat er te zien is. ,,Niet alleen het wedstrijdverloop, maar deze gespecialiseerde commentatoren geven ook een beeld van de omgeving, het publiek en ga zo maar door”, aldus Schelvis.

Breda Bereikbaar App

Deze dag vindt tevens de lancering plaats van de Breda Bereikbaar App. Deze evenementen-app voorziet in alle voor bezoekers nuttige of nodige informatie. Waar is de ‘blindentribune’, hoe kom ik bij de prikkelarme zone, waar zijn bruikbare parkeerplaatsen? Maar ook de actuele informatie over wegafsluitingen en het openbaar vervoer. Deze app zal in de toekomst ook bij andere evenementen in de stad, zoals de singelloop en het jazzfestival gebruikt kunnen worden.