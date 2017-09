Blinde Ingrid van Kranen na uitspraak over Kruidvat: 'Waar nodig span ik ook een rechtszaak aan'

Beelden en stem dader van agressieve overval op gezin in Ulvenhout te zien in Opsporing Verzocht

11 september ULVENHOUT - In Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond beelden te zien van de agressieve overval op het gezin in Ulvenhout afgelopen juni. Ook is de stem van de dader te horen in het tv-programma.