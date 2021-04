Blind Walls Gallery: een openbare oefenplek voor straatkunstenaars in Breda

BREDA - Sinds afgelopen weekend heeft Breda een oefenplek voor straatkunstenaars. De stad timmert al een paar jaar flink aan de weg als openluchtatelier met de Blind Walls Gallery, de kunstwerken op blinde muren in de openbare ruimte. Het zijn vooral gevestigde kunstenaars die daarop hun kunsten kunnen vertonen. Achter MotMot in de Belcrum staan nu oefenmuurtjes voor aanstormend talent.

De Blind Wall Wallspot, zoals de oefenplek heet, is geopend met een wedstrijd voor acht kunstenaars. De 26-jarige Gabi Brumhoso uit Rotterdam ging er vandoor met de hoofdprijs. Later dit jaar mag ze een blinde muur in de Foodhallen in de Reigerstraat van haar werk voorzien. Brumhoso was geëmotioneerd na de uitslag: ,,Ik vind het zo leuk om te doen, en dan deze erkenning, dat is een groot compliment’’, zei ze bij haar werk.

Alle acht kunstenaars, geselecteerd uit ruim zeventig aanmeldingen, kregen van tevoren een briefing. Ze moesten de historie van de plek als uitgangspunt voor hun schildering nemen. ,,Ik liet me inspireren door het verhaal van Gra Rueb, de dochter van de industrieel. Zij was kunstenaar, beeldhouwer. En als zodanig was zij de eerste Nederlandse vrouw die Nederland vertegenwoordigde op de Olympische Spelen. Daar kon je toen ook als kunstenaar naartoe.’’

Roem

Dennis Elbers, oprichter van de Blind Walls Gallery en jurylid van de wedstrijd, roemde de inzet van de kunstenaars: ,,Ik hoop dat jullie het proces net zo leuk vonden als wij. Jullie hadden je goed voorbereid en de briefing goed gevolgd. Voor een aantal was het de eerste keer dat op dit formaat kon worden gewerkt. We zagen veel toffe dingen, conceptueel en visueel goed uitgewerkt.’’ Elbers was een paar jaar bezig om de oefenplek van de grond te krijgen en is blij dat het er nu staat: ,,Ons schilderseizoen begint weer, dit was voor ons de aftrap. Op deze plek kunnen beginnend straatkunstenaars aan de slag. Wie weet doen we vaker in het jaar wedstrijden als deze.’’ Via de website zijn de acht stukken muur te reserveren.