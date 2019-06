Blind Walls en Maczek-fietsroutes in Breda ter herinnering aan 75 jaar bevrijding

Vijftien ideeën

Exposities en documentaire

Verder komen er exposities in onder meer Het Gele Huis in Princenhage, het Mobilisatiemuseum in Prinsenbeek, het Princenhaags Museum en het nieuwe Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan die in het teken staan van de bevrijding van Breda. Concerten zijn er van onder meer Harmonie Musea in Prinsenbeek, in samenwerking met onder andere het Breda's Mannenkoor. Bredanaar Koen van Groesen werkt aan de documentaire ‘In de huid van mijn Poolse opa’, die hij straks wil aanbieden aan scholen en het Maczek Memorial.

Initiatieven

Bredanaars konden de afgelopen maanden initiatieven aandragen om in de eigen omgeving of in de stad vrijheid te vieren of te herdenken. Daar gaven 33 organisatoren gehoor aan, met culturele en educatieve ideeën. De gemeente heeft gekeken of die plannen voldoen aan de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor subsidie. Zo is gekeken of de organisator samenwerkt met andere partners, of er aansluiting is bij de stadsslogan ‘Breda brengt het samen’ en of er voor het initiatief andere inkomstenbronnen zijn.