Blind date tijdens avondje NAC

'Je zou kunnen zeggen dat we op blind date zijn", grapt de blinde Harold Rusland over zijn metgezel Albert van der Mee, die praktisch blind is. Beide mannen komen uit Breda en zijn allebei 58 jaar oud. Maar toch kennen ze elkaar niet als ze voorafgaand aan de wedstrijd NAC - PSV bij elkaar aan tafel schuiven.

Ze treffen elkaar in het café in de Joop Korebrits-toren. Hoewel zowel Harold als Albert aangeven al hun hele leven lang NAC-fan te zijn, is het bij hoge uitzondering dat ze weer eens een wedstrijd bijwonen in het stadion.

Quote Wij woonden bij wijze van spreken onder de rook van het stadion aan de Beatrix­straat. Dus voor ons hoefden die lichtmas­ten niet zo nodig Albert van der Mee

Voor beide mannen geldt dat er een tijd is geweest dat hun zicht beter was. ,,Ik ging altijd dolgraag met mijn pleegvader mee", herinnert Harold zich. ,,Dat was nog in de tijd van de Beatrixstraat. Ik weet nog dat daar voor het eerst lichtmasten geplaatst werden. Dat vond ik heel prettig omdat deze zorgden voor een groter contrast op het veld. Daardoor zag ik de spelers beter lopen."

,,Wij woonden bij wijze van spreken onder de rook van het stadion", zegt Albert. ,,Dus voor ons hoefden die lichtmasten niet zo nodig." Albert is een paar jaar geleden nog eens meegenomen naar het stadion door de mannen van 076. ,,Dat was wel mooi", zegt hij. ,,Dat deed me wel wat. De wedstrijd tegen PSV valt samen met de start van de week van de toegankelijkheid.

Hear your heroes

Deze gelegenheid is aangegrepen om een oude koffer met daarin 10 headsets en 2 headsets met microfoons uit de kelder op te duikelen. Deze zijn voorafgaand aan seizoen 2012/2013 aangeschaft door Teamplay@NAC.

Onder de noemer 'Hear your heroes' konden mensen met een visuele beperking komen genieten van het voetbal. Met het failliet van Teamplay@NAC, ging ook het livecommentaar tijdens de thuiswedstrijden verloren. Tot stichting Breda Gelijk en Stichting Zet, twee organisaties die zich hard maken voor toegankelijkheid en inclusiviteit voor iedereen, besloten er nieuw leven in te blazen.

Quote Wanneer je als blinde een voetbalwed­strijd op tv volgt, krijg je alsnog veel dingen niet mee. Dit is veel gedetail­leer­der, beeldender en je kerijgt meer van de sfeer mee Harold Rusland

Jeanet Notten, van Iedereen Gelijk, is daarbij verheugd over de medewerking die NAC als club heeft verleend. ,,Je merkt dat NAC echt zijn best doet om voor alle fans toegankelijk te zijn", zegt ze.

De gastcommentatoren van deze avond zijn de commentatoren die normaal gesproken de blinden en slechtzienden op de tribunes van PSV vertellen wat er gebeurt. Rob Keulemans uit Oosterhout en Hans de Beun uit Zaltbommel én de spelers die kranig weerstand bieden aan de koploper, bezorgen Albert en Harold een prachtig avondje NAC.

