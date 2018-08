Blikseminslag wekt bewoners in Chaam: brandweer voorkomt grote schade

Palm Parkies is geen 538Koningsdag: Rode Kruis heeft het rustig op dit festival

7 augustus BREDA - Nee, tijdens Palm Parkies zul je geen extremen treffen. Het is vooral gemoedelijk, met een drankje en een hapje. Patrick Meeuwis van het Rode Kruis moet dan ook even in zijn geheugen graven om de incidenten van dit jaar op te rakelen. Er waren wespensteken. En door het ongelijke terrein was er wel eens een kneuzing. Snijwondjes waren er ook. Maar daarmee houdt het dan ook ver op.