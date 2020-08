Blik mag in Breda nu ook in plastic-kliko: ‘Veel mensen deden het al’

BREDA - Veel bewoners van Breda deden het al, maar nu maakt Afvalservice er ook geen bezwaar meer tegen: blik mag voortaan ook bij het plastic in de kliko worden gegooid. Daarmee loopt Breda weer mee in de landelijke trend van gemeenten die deze twee afvalstromen al eerder lieten samenkomen.

,,We zagen dat veel mensen hun blik al bij het plastic deden, maar nu doen we dus mee in de landelijke lijn’’, zegt wethouder Daan Quaars (Afval, VVD). ,,Wat we nu doen is het gevolg van nieuwe contracten die zijn gesloten met de afvalverwerkers. Dat betekent dat we er iets voor terugkrijgen, want het blik werd tot voor kort gewoon verbrand met het restafval. Maar blik weegt niet zo heel veel, dus het levert ook niet heel erg veel geld op. Het gaat niet om grote bedragen’’, aldus Quaars.

Dit is het wel

Met het combineren van plastic en blik in één kliko zijn de mogelijkheden om het afval in Breda nog verder te scheiden uitgeput. ,,Dit is het wel’’, zegt de wethouder.

Intussen kampt Quaars nog wel met een probleem. De afdeling Afvalservice kampt al jaren met een groot tekort op de begroting. Dit jaar staat de dienst zo’n 2,5 miljoen euro in het rood. Begin dit jaar kwam de Rekenkamer Breda tot de conclusie dat het afval na de invoering van een nieuw ophaalsysteem steeds beter wordt gescheiden: van 54 procent in 2016 naar 66 procent in 2018. Ook de totale hoeveelheid restafval is flink gedaald, van 228 kilo in 2016 naar 156 kilo per inwoner in 2018. Maar de kosten stijgen navenant.

Achter de schermen

Wethouder Quaars heeft van de gemeenteraad daarom de opdracht gekregen om het structurele gat op de begroting aan te pakken. Hij is daar nu mee aan de slag: ,,Het is best ingewikkeld, maar geef me de ruimte en ik kom met een oplossing. Achter de schermen wordt er hard aan gewerkt.’’