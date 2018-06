Blik, Boris en Bredase bands op Palm Parkies deze zomer

BREDA - Bezoekers van Palm Parkies in Breda mogen deze zomer weer eigen drank in blik meenemen. Wel blijft het glasverbod van kracht bij de concertreeks, die ieder jaar op dinsdagavonden in zomervakantie plaatst vindt in het Valkenberg.

Vorig jaar stelde Palm Parkies halverwege de reeks een glas- én een blikverbod in. Het besluit werd genomen omdat er met flessen gegooid zou zijn naar beveiligers en omdat er veel glasscherven zouden liggen.

Open karakter

Na overleg met de gemeente is het verbod nu versoepeld. "We willen het open karakter van Palm Parkies handhaven en mensen kunnen ook eigen eten en drinken meenemen, zolang het niet gevaarlijk is. Dus geen glas of bijvoorbeeld barbecues. Maar blik en plastic zijn geen probleem," aldus Bas Witlox van de organisatie.

Bij Palm Parkies kunnen bezoekers drank en eten kopen, maar ze mogen dat ook zelf meenemen. Mede vanwege dat 'laagdrempelig picknickgedeelte' kreeg Palm Parkies de afgelopen jaren 15.000 euro subsidie van de gemeente. Voor dit jaar is dat bedrag wederom toegezegd, aldus Witlox.

Statiegeld

Nieuw op het evenement is dit jaar dat voor een aantal bieren met herbruikbare bekers wordt gewerkt. Zo worden Palm en Cornet geschonken in deze bekers, waar statiegeld voor moeten worden betaald. "Voor de andere dranken hebben we wegwerpbekers. Daar krijgen mensen het het symbolisch bedrag van 1 cent voor als ze die inleveren. We hopen ze er zo bewust van te maken dat ze bekers niet op grond gooien. En voor kinderen is het leuk om veel bekers op te halen er iets mee te verdienen," aldus Witlox.

Bredase bands

Een noviteit in de programmering is dit jaar dat op één van de avonden (14 augustus) twee of drie Bredase bands zullen optreden onder de noemer Parkies Pop. De organisatie gaat die bands selecteren samen met poppodium Mezz. Bands kunnen zich daarvoor aanmelden bij Mezz of via de site van Parkies.

Pater Moeskroen

De aftrap van Palm Parkies is op dinsdag 10 juli. Feestband Pater Moeskroen, treedt dan op. Een week later is het de beurt aan Bongomatik (jazz, pop, latin en funk). Op 24 juli komt de Nederlandse soulzanger Boris naar het Valkenberg. Op 31 juli staat de Zuid-Afrikaanse elektronische popband Goodluck op het podium samen met de Bredase dj Boris Smith. Een week later treedt popband Handsome Poets op. De reeks wordt afgesloten op 21 augustus met coverband De Bijtels.