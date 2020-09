Blijven dromen over pracht en praal van het Wilheminapark: ‘Want zo ontstaan dingen’

Raad van State vernieti­gend over bezwaarma­kers ruim­te-voor-ruimtewo­nin­gen in Bavel

18 september Aan de Tervoortseweg in Bavel mogen van de Raad van State drie grote ruimte-voor-ruimtewoningen komen. Bewoners van die weg en een veehouder die zelf zijn bedrijf wil stoppen in ruil voor de bouw van ruimtewoningen, hebben het nakijken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan.