Blijft Breda gastvrij met al die boetes in de binnenstad?

Iedere Bredanaar weet dat je de bussluis in de Houtmarkt niet moet inrijden. Sinds de verzinkbare paal in december 2019 is verwijderd en er camera’s geplaatst zijn, is de kans op een boete 100 procent. Nu het college van B en W het cameratoezicht in het centrum wil uitbreiden, vreest een deel van de gemeenteraad dat dat ten koste gaat van de gastvrijheid.