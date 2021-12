Blijdschap om rijlessen, maar ook verwarring: ‘Ik kan bijna niet anders, niet lessen is niks verdienen’

Achter de Schermen Dit verhaal bleef Ralph lang bij: ‘Ik vond het tijd om het leven van Arnold van Lierop te belichten’

Van persbureau Katholieke Wereldpost in Breda had Ralph van Wolffelaar nog nooit gehoord, tot twee jaar terug. Een oud exemplaar van Dagblad De Stem uit begin 1945 zorgde ervoor dat hij zich vastbeet in het onderwerp, wat resulteerde in veertien maanden lang onderzoek naar een van de oprichters, en tevens oorlogsslachtoffer, Arnold van Lierop. ,,Het verhaal is een klein monument voor een rechtschapen man.”

