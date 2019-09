Blauwe verf ontploft in laadruimte van bestelbus door botsing tegen boom in Breda

Heeft deze vrouw Vincent van Gogh leren tekenen?

19:47 ZUNDERT - Dat de ouders van Vincent van Gogh in Zundert een gouvernante inhuurde was al langer bekend. Pas nu krijgt die Anna Birnie een gezicht. Het Van GoghHuis in Zundert presenteert vanaf zaterdag een pas opgedoken familie-album van de familie Birnie, waarin een foto prijkt van deze Anna (1844-1917). Ook haar rol als gouvernante zou groter zijn geweest dan gedacht. Deze dochter van een kunstenaar liet de kleine Vincent tekenen.