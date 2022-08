Blauwalg in de Bredase singels, maar organisatie van Swim to Fight Cancer heeft nog goede hoop

In een heleboel vijvers, kanalen en rivieren in de regio is deze maand blauwalg aangetroffen. In Breda heeft het waterschap Brabantse Delta op dertien plekken de gevaarlijke bacterie gevonden. Nu de blauwalg ook in de Bredase singels is aangetroffen, houden de organisatoren van het evenement Swim to Fight Cancer, dat op 11 september in Breda wordt gehouden, de situatie nauwlettend in de gaten. Mensen en dieren kunnen behoorlijk ziek worden als ze met blauwalg in aanraking komen.