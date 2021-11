Black Friday-stunts in coronatijd, is dat eigenlijk wel verantwoord? ‘Wij doen niet mee aan die flauwekul’

Geurloze substantie bij vijver in Alphen gedumpt

ALPHEN - Een geurloze substantie is donderdag door onbekenden aan de Ballastweg in Alphen geloosd. Het kleiachtige spul is voor een deel in de grond en een vijver gelopen. Uit metingen van de brandweer is nog niet gebleken dat het spul schadelijk is.

19:31