Black Friday moet nu ook in Breda klanten naar de winkels lokken

BREDA - Korting op Amerikaanse merken bij een outdoorwinkel, een tweede fles wijn voor de helft van de prijs bij een delicatessenzaak of een speciaal relaxarrangement bij een wellness-studio. Ook in Breda begint Black Friday inmiddels serieuze vormen aan te nemen.

Waar voorgaande jaren het Amerikaanse fenomeen nog slechts mondjesmaat door was gedrongen in Breda, doen er dit jaar op 23 november zo'n honderd bedrijven aan mee, zowel lokale zaken als grootwinkelbedrijven. Ook sommige horecazaken spelen er op in.

Black Friday is in de VS de dag na Thanksgiving Day, die altijd op de vierde donderdag van november valt. Die vrijdag hebben de meeste werknemers vrij. Black Friday wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. Om de mensen naar de winkels te trekken, hebben veel winkels speciale aanbiedingen.

Inmiddels is daar ook nog het fenomeen Cyber Monday bijgekomen. Dat is de maandag die direct volgt op Black Friday. In principe is dat een dag waarop online-winkels met prijzen stunten. Maar menig fysieke winkel doet er ook aan mee. Sommige zaken maken er een heel kortingsweekend van, dat start op vrijdag en duurt tot en met maandag.

Eén van de redenen waarom Black Friday ook in Breda begint aan te slaan, is dat het Ondernemersfonds voor de binnenstad er dit jaar echt op is gaan sturen. Er zijn promotie-acties voor de Bredase Black Friday in Nederland en België en en er is een speciale site met acties van bedrijven.