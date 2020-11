Black Friday-drukte op de Bredase meubelboulevard: ‘Extra korting? Gefopt word je toch’

video Zwaargewon­de bij ontplof­fing in schuur in Breda, waarschijn­lijk opzette­lijk veroor­zaakt met gasflessen

18:25 BREDA - Een man is vrijdag aan het einde van de middag zwaargewond geraakt door een ontploffing in een schuurtje aan de Roerstraat. Omwonenden hoorden iets voor 17.00 uur dat hij meerdere gasflessen had opengedraaid en dreigde zichzelf wat aan te doen. Na het arriveren van hulpdiensten klonk plotseling een knal en ontstond er een steekvlam.