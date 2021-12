Bisdommen roepen kerken op om nachtmis overdag te vieren: ‘Kerk mag geen bron van besmetting zijn’

Als er toch een mis daarna plaatsvindt, dient deze zonder publiek te zijn. Vanuit huis kan via een live-verbinding de viering gevolgd worden. In de kerk wordt gevraagd alleen een pastoor, priester, bedienaren en bij uitzondering een koor aanwezig te laten zijn, aldus een woordvoerster.

Afstand en mondkapje

Tweede jaar

Het is het tweede jaar op rij dat er geen nachtmis is. Vorig jaar werden de nachtmissen ook geschrapt in verband met de coronamaatregelen. Het verschil met dit jaar is dat er vorig jaar overdag ook geen vieringen mochten plaatsvinden.