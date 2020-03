Bisdom schrapt Eerste Communievieringen

Burgemees­ter Baar­le-Her­tog wil dat ook winkeliers in Baar­le-Nas­sau hun zaken sluiten

14:22 Als het aan burgemeester Frans De Bont van Baarle-Hertog ligt sluiten alle winkels in Baarle-Nassau vandaag nog hun deuren. In een open brief roept de Belgische bestuurder zijn Nederlandse buren op om ‘solidair’ te zijn.