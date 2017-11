Bisdom Breda stopt met verwarmen kerkgebouw, parochie wil niet opdraaien voor stookkosten

"Het onderhoud van de kathedraal blijft een zorgwekkend geheel dat ieder jaar veel geld kost, ook in de rustige jaren." Naast het interieur moet eigenlijk ook het orgel van de Sint-Antoniuskathedraal een onderhoudsbeurt ondergaan.



Of het geen goede manier van boetedoening is, dat bidden in de kou? Rijpert vindt van niet. "Er zijn zoveel manieren om boetedoening te doen, daarvoor hoef je niet aan de verwarming te zitten." De parochie was dan ook al enige tijd op zoek naar een goed en warm alternatief.



Dat er uiteindelijk is gekozen voor de verwarmde zitkussens is met name te danken aan Rijpert die deze uitgebreid heeft getest. "Ik ben thuis in de koude gang gaan zitten en ook buiten om te ervaren hoe ze voelen." In een van de bankjes laat Rijpert zien hoe met een druk op het kussen de eucharistieviering warm en geluidloos kan worden bijgewoond. Vanwege het sluiten van een aantal kerkgebouwen doen steeds meer katholieken dat in de Sint-Antoniuskathedraal.



De laatste jaren komen er zo'n 120 parochianen af op de zondagse eucharistieviering. Rijpert verwacht dat deze trend voorlopig nog wel even zal aanhouden. "De kathedraal zal blijven ondanks de secularisatie, de devotie is nog niet zover teruggelopen als je denkt." De man wijst erop dat het bij toewijding aan een hogere macht gaat om kwaliteit en niet kwantiteit. In die zin staat het verwarmde kussentje haast symbool voor de katholieke kerk van vandaag ten dag. Of zoals Rijpert het zelf verwoordt. "We worden wel kleiner, maar ook effectiever."