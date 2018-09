Bisdom Breda: misbruiknieuws bijzonder pijnlijk

BREDA - Het Bisdom Breda ervaart het ‘telkens als bijzonder pijnlijk’ om geconfronteerd te worden met de verhalen over seksueel misbruik en dat de kerk tekort is geschoten in de zorg die er had moeten zijn voor kinderen en jonge mensen.

Dat zegt een woordvoerster van het bisdom namens bisschop Jan Liesen in reactie op de publicatie in NRC-Handelsblad van zaterdag.

Dossiers



Die krant meldde dat meer dan de helft (20) van de 39 Nederlandse kardinalen, bisschoppen en hulpbisschoppen tussen 1945 en 2010 betrokken waren bij misbruikdossiers. Vier bisschoppen misbruikten volgens NRC zelf kinderen, zestien anderen dekten kindermisbruik toe door priesters over te plaatsen. Ook in hun nieuwe omgeving maakten zij slachtoffers.

Bisschop Baeten



In de publicatie figureert ook de naam van Joseph Baeten, bisschop van Breda in de periode van 1951 tot 1962. Baeten, overleden in 1964, benoemde in 1956 een pedofiele priester van een parochie op Texel in het Zeeuwse dorp Hansweert. Daar ging de pastoor in 1959 opnieuw in de fout en werd hij tot één maand voorwaardelijk veroordeeld. De bisschop plaatste hem daarna over naar het Gasthuis in Halsteren.

De woordvoerster zegt dat die kwestie al bekend was vanuit het rapport van de commissie Deetman, die onderzoek heeft gedaan naar seksueel misbruik binnen de kerk. “Er zijn geen aanwijzingen dat mgr. Baeten weet had van eerder gepleegd seksueel misbruik op het moment dat hij deze priester benoemde.”

Meldpunt



In het Eindrapport van het Meldpunt Seksueel Misbruik valt op te maken dat in het Bisdom Breda veertien misbruikzaken door dit meldpunt zijn behandeld. De woordvoerster benadrukt dat het bisdom ook bij die zaken ‘geen aanwijzingen heeft dat toenmalige bisschoppen bij de benoeming van priesters uit deze dossiers op de hoogte waren van seksueel misbruik door hen gepleegd’.

Plegers van misbruik konden in het verleden, zo zegt de woordvoerster ‘onder de radar’ blijven omdat bij een aanstelling bijvoorbeeld geen antecedentenverklaring verplicht was of een een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) werd gevraagd, zoals inmiddels wel het geval is. “Dat beeld kwam al naar voren in het onderzoek van de commissie Deetman. Het NRC-artikel van zaterdag bevat geen nieuwe informatie voor het Bisdom Breda.”





