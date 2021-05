Bioscopen, theaters en musea kijken uit naar 9 juni: ‘Ik hoop niet dat we massaal moeten testen’

Verduurza­ming woningen IJpelaar leidt tot weerstand: ‘Als schoor­steen verdwijnt kan ik open haard niet meer aansteken’

19 mei BREDA - De plannen van MVGM Vastgoedmanagement en BAM Wonen om woningen de wijk IJpelaar in Breda te verduurzamen zijn op de lange baan geschoven. Er is te veel weerstand bij de bewoners. ‘We hebben besloten even een rustmoment in te lassen.’