Biografie over beste rock-'n-rollband van Nederland

The Tielman Brothers

Na hun aankomst in maart 1957 in Nederland verbleef de familie Tielman een klein jaar in Breda. In de korte tijd dat ze in pension Smolders aan de Baronielaan woonden, richten de broers Reggy, Andy, Loulou en Ponthon The Tielman Brothers op. Met geleende gitaren gaven ze vijf tot zeven concerten in Breda waarmee de jeugd in vuur en vlam werd gezet. ,,Het was ge-wel-dig", zegt oude vriend Edu Schalk (77).

Andy Tielman met beste vriend Edu Schalk.

De Schuur

Tientallen jongeren richtten na de shows in Concordia en Hotel De Schuur bands op. Later gebeurde hetzelfde in de rest van Nederland waar jongeren als Jan Akkerman, Peter Koelewijn, Herman Brood en Barry Hay door de Tielmans het heilige vuur zagen. Het slaperige en keurige Breda werd ruw wakker geschud door de ruige rock-'n'-roll van de broers.

Quote Ik vertelde overal wat een geweldige muzikanten er in Breda waren komen wonen." Edu Schalk ,,Er waren in 1957 geen rock-'n'-rollbands in Breda", zegt Schalk. ,,Bredase mannen liepen in pak. De Indo's hadden zwarte kuiven en droegen jeans en gebloemde blouses. Dat was een cultuurschok." Schalk, vriend van de familie Tielman, was de eerste Bredanaar die het talent van de broers zag. ,,Ik woonde in de Cartier van Disselstraat. Om de hoek. Ik fietste door de Baronielaan op weg naar school. De broers hielden me staande, omdat ik ook een Indo ben. Ik moest mee naar binnen. Er stond een gitaartje en daar maakten ze fantastische muziek mee. Ik vertelde overal, ook in muziekhandel Spronk, wat een geweldige muzikanten er in Breda waren komen wonen."

Wereldexpo

Albert Spronk vroeg of Edu de broers mee wilde nemen. De jongens hadden geen geld, maar nadat ze Bye Bye Love van The Everly Brothers hadden gezongen, mochten ze de gitaren op afbetaling meenemen. Schalk: ,,Spronk was zo enthousiast dat hij een professionele foto van hen liet maken. Die kreeg een ereplaats in de winkel." Nadat de broers furore maakten op de wereldexpo in Antwerpen, in Den Haag en doorgroeiden naar de grootste podia van Duitsland bleef Schalk bevriend met de Tielmans.

Teteringen

De grote ster van de band, Andy Tielman, bleef zich thuis voelen in Brabant. De zanger-gitarist woonde van 1973 tot 1977 in Teteringen en was jarenlang kind aan huis bij Gerard (77) en Vonnie (66) Luijbregts in Breda, die tien jaar de fanclub runden. Gerard: ,,Ik woonde nog in Raamsdonksveer. Ik zag hen in café Huiskens, de huidige Bommel en was verkocht. Ze speelden vooral covers, maar de manier waarop ze die uiteen rafelden was geweldig. Ik ontmoette Vonnie en samen werden we enorme fans. We bezochten jarenlang concerten. Ook in Berlijn, Mannheim, Essen. Zo raakten we bevriend met Andy."

Depressief

Vonnie: ,,Hij voelde zich senang bij ons. Bleef soms dagen hangen. Hij had ook zijn nukken. Het was niet gauw goed. Hij was af en toe depressief, waarschijnlijk door wat hij tijdens en na de oorlog in Indonesië heeft meegemaakt, maar het was ook een echte vriend en een ruimhartig mens." Gerard: ,,De muziek kan ik blijven draaien. Die gitaren en die arrangementen, dat blijft goed." Vonnie: ,,Hij draait nooit iets anders."

Gerard en Vonnie Luijbregts met gitaar van Andy Tielman.

'Helden van Toen. De Tielman Brothers en de Nederlandse rock-'n'-roll 1957-1967'- door Harm Peter Smilde. Uitgeverij SWP.

Sixties

The Tielman Brothers zijn van 1958 tot midden jaren zestig de beste liveband van Europa. Grote hits hebben ze niet. Toch inspireren ze een generatie sixtiesmuzikanten door de shows met vliegende gitaren, met tanden gespeelde solo's en het hoge niveau waarop ze hun kunstig gearrangeerde rock-'n'-roll spelen.

Reggy, Andy, Loulou en Ponthon kregen als kind in Indonesië muziekles van hun ouders en traden sinds 1947 op als de folkloristische familiegroep The Timor Rhythm Brothers. Na de oorlog vlucht het gezin naar Nederland waar de broers The Tielman Brothers oprichten. In 1958 neemt de band Rock Little Baby of Mine op, de eerste rock-'n'-rollsingle van Nederland.

Rocky Roger

In een interview in 2005 in BN DeStem onthult Tielman dat de eerste single over zijn zoon Rocky Roger gaat. Tielman ontvluchtte het huwelijk met de dochter van een Belgische zakenman, hij voelde zich 'opgesloten' en ging er vandoor. Hij zag zijn zoon nooit meer. Tielman gaf aan dat hij daar 'heel veel spijt' over had.

The Tielman Brothers waren in 1960 de eerste vaderlandse rock-'n-rollband die op de Nederlandse televisie te zien was. De opnames van AVRO's Weekendshow zijn te zien op You Tube. De broers zijn inmiddels allemaal overleden. Reggy Tielman overleed in 2014 als laatste van de broers. Andy overleed in 2011.