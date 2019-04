Biografe die ruzie tussen Janie H. en vermoorde Ger van Zundert beschreef, gaat in gesprek met politie

Wietwoning in Baar­le-Nas­sau: bewoner (33) en twee vrouwen opgepakt

15:53 BAARLE-NASSAU - In een woning aan de Boshovenseweg in Baarle-Nassau is woensdag een hennepkwekerij aangetroffen. De politie hield drie verdachten aan: de 33-jarige bewoner, een 51-jarige vrouw uit Baarle-Hertog en een 27-jarige Tilburgse.